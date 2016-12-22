Михалков прокомментировал сообщения о его голосовании «за «Матильду»

Режиссер Никита Михалков прокомментировал РБК сообщения СМИ о том, что он голосовал за выделение средств на создание фильма «Матильда», когда состоял в попечительском совете Фонда кино.

«На уровне рассмотрения заявки и принятия этого решения ничего не предвещало того, что в результате получится, но я принимаю такой упрек на свой счет, потому что если бы отношение к принимаемым решениям было бы более ответственным, то будущие проблемы можно было бы разглядеть», — ответил он на запрос РБК. По словам режиссера, это стало одной из причин, кроме ранее озвученных, почему Михалков покинул попечительский совет Фонда кино.

РБК направило запрос Михалкову после публикации информации агентства «РИА Новости»,согласно которой источник, близкий к попечительскому совету фонда утверждал, что режиссер голосовал за выделение денег на создание фильма «Матильда» Алексея Учителя, когда еще состоял в попечительском совете Фонда кино.

Собеседник назвал «странным», что режиссер пытается переложить ответственность за скандал вокруг «Матильды» на фонд, ведь, по его словам, Михалков лично голосовал за этот проект.

Ранее Михалков возложил ответственность за скандал вокруг «Матильды» на Фонд кино, который, по его словам, должен был понимать, на что идет, выделяя средства на создание киноленты.

Никита Михалков сообщил о выходе из попечительского совета Фонда кино 23 августа. Он сделал это из-за того, что «чувствует свою безответственность» и «безответственность руководства фонда». Другой причиной его выхода из совета стал приход новых людей, в том числе пресс-секретаря российского премьера Натальи Тимаковой.​

После этого «Газета.Ru» со ссылкой на источники во властных структурах сообщила, что Михалкова в попечительском совете Фонда кино может сменить режиссер Алексей Учитель. В фонде назвали эти сообщения «преждевременными».

Фильм режиссера Алексея Учителя повествует о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий престолонаследник Николай II. Премьера фильма назначена на 26 октября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что фильм «оскорбляет чувства верующих» и является «антиисторической подделкой». По ее мнению, образ Николая II, который показан в «Матильде», не соответствует образу канонизированного РПЦ императора. Она требовала отозвать прокатное удостоверение у фильма (Минкультуры выдало фильму прокатное удостоверение с рейтингом 16+.​

Вслед за Поклонской ​противники фильма провели 1 августа молитвенное стояние, молясь за вразумление создателей «Матильды». Против показа киноленты также выступили активисты организации «Христианское государство — Святая Русь».