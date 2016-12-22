Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,92 57,56 EUR Нал. 69,24 68,69 USD Бирж. 57,69 +0,19 EUR Бирж. 68,91 +0,37 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2053,81 +0,08% РТС 1123,43 -0,20% Brent 55,48 +0,36% DJIA 22268,34 +0,29% Nasdaq 6448,47 +0,30% FTSE 7215,47 -1,10%
Михалков прокомментировал сообщения о его голосовании «за «Матильду»
Лента новостей
Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 19:22, Партнерский материал В ДНР заявили о необходимости согласовать с властями состав миротворцев 19:15, Политика Греф анонсировал «гигантский сдвиг» в экономике благодаря блокчейну 19:06, Экономика ЦСКА впервые за два года обыграл «Ростов» 18:31, Спорт СМИ узнали о планах Саакашвили добиться права выступить в Верховной раде 18:26, Политика Михалков прокомментировал сообщения о его голосовании «за «Матильду» 18:15, Общество Иран сообщил о создании «отца всех бомб» 17:47, Технологии и медиа Сергей Шишкин: «Рабочая атмосфера в команде решает проблемы без надрыва» 17:32, Партнерский материал Экс-глава Эквадора опроверг установку камеры в кабинете Ленина 17:10, Политика Посетителей шести ТРЦ в Тюмени эвакуировали из-за сообщений о минировании 17:04, Общество Число беженцев-рохинджа превысило 400 тыс. человек 16:46, Общество Семьям пострадавших и погибших при пожаре в лагере выплатят компенсации 16:38, Общество Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Ростов». Онлайн 16:30, Спорт СМИ сообщили об эвакуации торговых центров в Казани из-за угрозы взрыва 16:15, Общество Истребитель Минобороны разбился в Воронежской области 15:43, Общество Собянин уволил главу управы Восточного Измайлова по его инициативе 15:31, Политика В Крыму установили две мобильные электростанции 15:31, Технологии и медиа «Почта России» обновит инфраструктуру за 50 млрд руб. 15:11, Технологии и медиа В Петербурге отменили рейс из-за попадания птицы в двигатель самолета 14:56, Общество Иван Бородин: «Несмотря на кризис, рынок фитнеса в России растет» 14:35, Партнерский материал Как быстро влиться в рабочий коллектив 14:30, Партнерский материал Путин увидел «самое главное» для себя в президенте Киргизии 14:21, Политика Адвокат соратника Навального добьется передачи уголовного дела в СК 14:02, Общество Пострадавший при столкновении грузовика с поездом в Югре умер в больнице 13:55, Общество Новый Bluetooth-вирус смог вскрыть соседнее устройство за 10 секунд 13:51, Технологии и медиа Лучший бомбардир «Динамо» получил тяжелую травму колена 13:45, Спорт В Британии задержали подозреваемого в причастности к теракту в метро 13:22, Общество В Казахстане в реке обнаружили тело убитого россиянина 13:20, Общество
Михалков прокомментировал сообщения о его голосовании «за «Матильду»
Общество, 18:15
0
Михалков прокомментировал сообщения о его голосовании «за «Матильду»

Режиссер Никита Михалков прокомментировал РБК сообщения СМИ о том, что он голосовал за выделение средств на создание фильма «Матильда», когда состоял в попечительском совете Фонда кино.

«На уровне рассмотрения заявки и принятия этого решения ничего не предвещало того, что в результате получится, но я принимаю такой упрек на свой счет, потому что если бы отношение к принимаемым решениям было бы более ответственным, то будущие проблемы можно было бы разглядеть», — ответил он на запрос РБК. По словам режиссера, это стало одной из причин, кроме ранее озвученных, почему Михалков покинул попечительский совет Фонда кино.

РБК направило запрос Михалкову после публикации информации агентства «РИА Новости»,согласно которой источник, близкий к попечительскому совету фонда утверждал, что режиссер голосовал за выделение денег на создание фильма «Матильда» Алексея Учителя, когда еще состоял в попечительском совете Фонда кино.

Собеседник назвал «странным», что режиссер пытается переложить ответственность за скандал вокруг «Матильды» на фонд, ведь, по его словам, Михалков лично голосовал за этот проект.

Ранее Михалков возложил ответственность за скандал вокруг «Матильды» на Фонд кино, который, по его словам, должен был понимать, на что идет, выделяя средства на создание киноленты.

Никита Михалков сообщил о выходе из попечительского совета Фонда кино 23 августа. Он сделал это из-за того, что «чувствует свою безответственность» и «безответственность руководства фонда». Другой причиной его выхода из совета стал приход новых людей, в том числе пресс-секретаря российского премьера Натальи Тимаковой.​

После этого «Газета.Ru» со ссылкой на источники во властных структурах сообщила, что Михалкова в попечительском совете Фонда кино может сменить режиссер Алексей Учитель. В фонде назвали эти сообщения «преждевременными».

Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России
Общество

Фильм режиссера Алексея Учителя повествует о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий престолонаследник Николай II. Премьера фильма назначена на 26 октября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что фильм «оскорбляет чувства верующих» и является «антиисторической подделкой». По ее мнению, образ Николая II, который показан в «Матильде», не соответствует образу канонизированного РПЦ императора. Она требовала отозвать прокатное удостоверение у фильма (Минкультуры выдало фильму прокатное удостоверение с рейтингом 16+.​

Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве Еще 6 фото
Фотогалерея

Вслед за Поклонской ​противники фильма провели 1 августа молитвенное стояние, молясь за вразумление создателей «Матильды». Против показа киноленты также выступили активисты организации «Христианское государство — Святая Русь».

Теги: Никита Михалков , Фонд кино , Алексей Учитель , фильм «Матильда»
Главное
Греф анонсировал «гигантский сдвиг» в экономике благодаря блокчейну Экономика
Материалы по теме
Поклонская потребовала отозвать прокатное удостоверение у «Матильды» Общество
Михалков возложил ответственность за скандал с «Матильдой» на Фонд кино Общество
Михалков подтвердил свой выход из Фонда кино Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку