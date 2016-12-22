Иран сообщил о создании «отца всех бомб»

Иран располагает 10-тонной бомбой собственного производства — «отцом всех бомб». Об этом заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, передает Press TV.

«По поручению военно-космических сил организация оборонной промышленности изготовила бомбу весом 10 тонн», — сказал Хаджизаде. Он добавил, что бомбы можно сбрасывать с самолетов Ил, они способны причинить масштабные разрушения.



Хаджизаде назвал снаряд «отцом всех бомб» по аналогии с американской «матерью всех бомб» — неядерную бомбу GBU-43, которая была сброшена ВС США на Афганистан в апреле этого года.

В результате использования «матери всех бомб» в Афганистане погибли около 36 боевиков «Исламского государства». Никто из мирных жителей не пострадал. Президент США Дональд Трамп назвал удар по позициям боевиком «очень-очень удачной миссией».