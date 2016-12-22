Число беженцев-рохинджа превысило 400 тыс. человек

Общее количество беженцев народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш превысило 400 тыс. человек, сообщает Reuters.

По данным агентства, с 25 августа по 15 сентября общее количество беженцев рохинджа из Мьянмы в Бангладеш составило 409 тыс. человек.

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Агентство ООН по делам беженцев 12 сентября оценивало численность беженцев в 370 тыс.

Обострение конфликта между рохинджа и властями Мьянмы, начавшегося в середине XX века, произошло в конце августа, когда были произведены нападения на полицейские и армейские посты на севере страны. Правительство возложило ответственность за нападения на отряды «Араканской армии спасения рохинджа» (ARSA). После этого в регионе начался гуманитарный кризис. Правозащитники обвиняют власти Мьянмы в преследовании мусульман-рохинджа и в массовых убийствах.