Семьям пострадавших и погибших при пожаре в лагере выплатят компенсации

Семьям пострадавших и погибших при пожаре в детском лагере «Виктория» выплатят компенсацию по 87,7 тыс. руб. (40 тыс. гр.). Сотрудникам областной администрации предложат перечислить свой однодневный заработок для помощи пострадавшим. Об этом заявил губернатор Одесской области Максим Степанов, передает газета «Думская».

На ближайшую сессию областного совета вынесут вопрос о выделении семьям погибших по 438,6 тыс. руб. (200 тыс. гр.), добавил Степанов.

Пожар в муниципальном детском лагере «Виктория» в Одессе произошел в ночь на 16 сентября. Лагерь состоял из нескольких деревянных корпусов. В нем отдыхали 150 детей, 42 ребенка были в горевшем корпусе. При пожаре пострадали четверо детей. Жертвами пожара стали три ребенка, заявил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Ранее сообщалось о двух погибших детях и поисках третьей девочки, которая пропала.

После пожара Нацполиция Украины возбудила уголовное дело ч.2 ст.270 УК Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

По данным полиции, после пожара были госпитализированы двое несовершеннолетних 2006 года рождения. Девочка с ушибом позвоночника и травмой живота и мальчик, который отравился продуктами горения.