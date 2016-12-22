СМИ сообщили об эвакуации торговых центров в Казани из-за угрозы взрыва

Посетителей нескольких торговых центров Казани эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Татарстана.

«Позвонил неизвестный и сказал, что торговый центр «Южный» заминирован, из него были эвакуированы посетители. На месте работают сотрудники спецслужб», — сказал собеседник агентства.

Также эвакуация произошла в ТЦ «Кольцо». Как сообщил РБК администратор ТЦ, эвакуация началась «примерно в 13.00». По ее словам, ТЦ к настоящему моменту уже открыт.

Как сообщил ТАСС представитель ТЦ, эвакуация произошла из-за звонка неизвестного о минировании. При этом другой представитель компании заявил, что на объекте происходят учения экстренных служб.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах Татарстана заявил, что всего поступило девять анонимных звонков о минировании торговых центров и гостиниц города. Посетители всех девяти объектов были эвакуированы.

С 10 по 14 сентября по всей стране происходили анонимные звонки минировании в разных городах. Были эвакуированы десятки тысяч человек. Только в Москве 13 сентября эвакуировали пять вокзалов, девять торговых центров, несколько отелей и университетов. 14 сентября из-за звонков о минировании в столице было эвакуировано восемь школа, а Петербургей - более десяти ТЦ.

ФСБ возбудила уголовное дело по факту анонимных звонков по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).