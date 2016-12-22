Собянин уволил главу управы Восточного Измайлова по его инициативе

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Восточного Измайлова Эдуарда Темнова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте столичной мэрии.

Чиновник уволен по собственной инициативе, уточняется в документе.

Эдуард Темнов родился в 1970 году в Тамбове. ​С 2000 года по 2015 год трудился в органах исполнительной власти Москвы на разных должностях. В 2015 году стал начальником управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры Северо-Западного административного округа (СЗАО) столицы. После этого, 22 марта 2017 года, возглавил управу района Восточное Измайлово.

В Москве 10 сентября прошли муниципальные выборы. На следующий день стало известно, что районе Восточное Измайлово десять из десяти мест выиграли кандидаты от «Единой России». Кандидат от КПРФ Маргарита Чуканова заявила, что в ночь на 11 сентября ей два раза звонили члены Территориальных избирательных комиссий (ТИК) в Москве. Первый раз поздравили с победой, второй — сказали, что она не прошла. По ее словам, на избирательном участке УИК № 933 сфальсифицировали итоги голосования.