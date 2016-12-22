«Почта России» обновит инфраструктуру за 50 млрд руб

ФГУП «Почта России» разрабатывает программу обновления инфраструктуры стоимостью около 50 млрд руб. В нее войдет сортировка и организация доставки «последней мили». Об этом заявил журналистам генеральный директор организации Николай Подгузов, передает «Интерфакс».

Основы программы планируется проработать до конца текущего года. Выйти на заключение контрактов в эти же сроки, либо в первый квартал 2018 года.

Для усовершенствования логистической инфраструктуры планируется создать в России еще пять логистических центров. Уже работают два таких центра — во Внуково (Подмосковье) и Казани.

По словам Подгузова, есть 50 магистральных сортировочных центров и сортировочные мощности на почтамтах. «Эти три уровня сортировки нам необходимо привести в такое качество, чтобы отвечать современным стандартам и справляться с теми объемами посылок, которые у нас ежегодно прирастают темпами не менее чем на 50%», — уточнил он.

Кроме приведения базовой инфраструктуры в порядок нужно заниматься и качеством доставки продуктов «Почты России» потребителю, для чего организация запустила проект «последняя миля». Предполагается организация сортировки до сумки почтальона, почтальонам выдадут планшеты, будет организована маршрутизация их движения, создадут мобильные группы почтальонов.

Гендиректор «Почты России» считает, что программа должна быть рассчитана на несколько лет, потому что возможности для инвестиций у организации ограничены.

В мае текущего года «Ведомости» сообщали, что «Почта России» закупит 15 тыс. смартфонов Inoi общей стоимости 171,1 млн руб. для почтальонов. Организация станет первым покупателем мобильных устройств данной марки в России.

В сентябре «Почта России» на своей торговой интернет-площадке«Почтамаркет» и в одноименных бумажных каталогах начала продавать смартфоны, планшеты и «умные» часы Samsung; фото и видеокамеры Rekam, видеорегистраторы и другую технику.