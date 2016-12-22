Адвокат соратника Навального добьется передачи уголовного дела в СК

Адвокат Николая Ляскина, лидера предвыборного штаба в Москве политика Алексея Навального, планирует добиться переквалификации и передачи в Следственный комитет (СК) уголовного дела о хулиганстве после нападения на его подопечного. Об этом сообщил защитник Ляскина, Иван Жданов, передает «Интерфакс».

Мы будем настаивать на передаче дела в СК для расследования по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения деятельности либо из мести за такую деятельность), уточнил Жданов.

Защитник добавил, что по закону СК должен провести доследственную проверку по их заявлению о совершении преступления по признакам ст. 277 УК РФ и принять процессуальное решение.

Речь идет о преступлении, которое совершил в отношении Ляскина неизвестный мужчина 15 сентября. Он подошел к главе московского штаба Навального на проспекте Мира со спины, несколько раз ударил его железной трубой и скрылся.

Врачи диагностировали пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области. Однако он отказался от госпитализации.

По данным полиции, сообщение о причинении гражданину 1982 года рождения телесных повреждений в районе дома 60 по улице Гиляровского поступило к ним 15 сентября. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство 0 по факту нападения на Ляскина. Подозреваемого разыскивают.