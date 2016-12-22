В Казахстане в реке обнаружили тело убитого россиянина

В Казахстане, в реке Жайык, в городе Атырау, нашли тело россиянина с признаками насильственной смерти. Об этом агентству «Интерфакс-Казахстан» сообщил прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов.

Он уточнил, что тело 53-летнего мужчины обнаружили со связанными руками и ногами около водонасосной станции в микрорайоне Огородный. Установлено, что россиянин въехал в Казахстан на автомобиле 10 сентября со стороны Астраханской области, отметил Сыбанкулов.

«В настоящее время органами уголовного преследования начато досудебное расследование по ст. 99 УК Республики Казахстан (убийство)», — рассказал он. Обстоятельства преступления устанавливаются, назначены экспертизы.