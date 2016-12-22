В Британии задержан 18-летний по подозрению в причастности к теракту

Полиция графства Кент в Великобритании арестовала 18-летнего молодого человека в рамках расследования теракта на станции лондонского метро «Парсонс Грин», в результате которого пострадали 29 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Его задержали в портовой зоне города Дувра. Сейчас он находится под стражей в местном участке полиции, но будет переведен в южный полицейский участок Лондона.
На станции метро «Парсонс Грин» Лондона утром 15 сентября взорвалась самодельная бомба, находившаяся в «белом контейнере», который оставили в одном из хвостовых вагонов поезда. При взрыве, по последним данным, пострадали 29 человек. Ранее сообщалось о 22 раненых.
Лондонская полиция назвала случившееся терактом. Ответственность за ЧП взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Мэр Лондона Садик Хан осудил теракт, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что из-за происшествия уровень террористической угрозы в стране повышен с «серьезного» до «критического». По ее словам, улицы теперь будут патрулировать не только сотрудники полиции, но и британские военнослужащие.
Позже газета The Times со ссылкой на результаты экспертизы Министерства обороны Великобритании сообщила, что бомба была начинена гвоздями. В ней также использовалось вещество «мать Сатаны» (пероксид ацетона), которое используют боевики ИГ.