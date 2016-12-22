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Глава СК проконтролирует расследование гибели упавшего с горки мальчика
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Глава СК проконтролирует расследование гибели упавшего с горки мальчика
Общество, 12:15
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Глава СК проконтролирует расследование гибели упавшего с горки мальчика

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил ведомству разобраться с «волокитой в расследовании» дела о гибели ребенка на детской площадке в Ленинградской области, после соответствующей публикации СМИ, в которой просили обратить внимание на этот случай. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, говорится в сообщении комитета.

Бастрыкин поручил центральному аппарату СК «затребовать и изучить материалы расследования. Расследование дела он взял под свой личный контроль.

Следствие выяснило, что в феврале 2017 года в городе Всеволжске Ленинградской области восьмилетний мальчик был травмирован после спуска с горки, которая находится на детской площадке. Он скончался в больнице от полученных травм.

Статья под заголовком «Может, это увидит Александр Бастрыкин» была опубликована на сайте «Эха Москвы» 16 сентября. В ней говорилось о «волоките по уголовному делу» о гибели восьмилетнего мальчика в Ленинградской области.

ЧП произошло 22 февраля 2017 года, когда мальчик во время прогулки с отцом полез на детскую горку во дворе школы №5. Ребенок покатился с горки и «с размаху» напоролся на стальную цепь, которую растянули «поперек спуска». Через несколько часов ребенок умер в больнице. После этого было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), но лицо, виновное в смерти мальчика, так и не уставили. В публикации говорится, что следователь попросил адвоката семьи погибшего «прекратить активные действия по обеспечению расследования обстоятельств смерти» ребенка.

Петренко отметила, что, если в действиях или бездействии сотрудников СК Ленинградской области обнаружат нарушения, им дадут правовую оценку в соответствии с законом.

Теги: Александр Бастрыкин , Ленинградская область , Следственный комитет России , детская площадка , горка ...
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