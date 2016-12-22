СМИ сообщили о сдавшейся группе боевиков ИГ в сирийском Дейр-эз-Зоре

Группа боевиков ИГ («Исламское государство», признана в России террористической и запрещена) сдалась правительственной армии Сирии в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник в городе.

«Несколько боевиков ИГ сдались правительственным войскам. Пока речь идет о небольшом количестве», — сказал он. При каких обстоятельствах они сдались, собеседник агентства не уточнил. Он выразил мнение, что боевики сдались из-за того, что в настоящий момент они ослаблены и не в состоянии продолжать сопротивление.

Накануне, 15 сентября, начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин заявил, что в районе сирийского города Акербат в ходе подготовки наступления на Дейр-эз-Зор было уничтожено около 3 тыс. объектов инфраструктуры ИГ. Он также отмечал, что ВКС России уничтожили три кустарных завода по производству «шахид-танков» на территории Акербатского района, в Дер-эз-Зоре и городе Ас-Сухна.

Правительственная армия Сирии при содействии ВКС России 2 сентября ликвидировала крупный очаг сопротивления террористов «Исламского государства». Армия заняла стратегически важный город Акербат. В тот же день Минобороны заявило, что самолеты российских ВКС уничтожили бронетехнику ИГ в районе Дейр-эз-Зора.