Биржа криптовалют BTC-e заработала на новой площадке

Криптовалютная биржа, BTC-e начала работать на новой площадке по адресу wex.nz. Об этом говорится в Twitter биржи.

В целях безопасности последующие три-семь дней BTC-e будет работать в тестовом режиме, для вывода средств установят суточные лимиты. В будущем лимиты увеличат, а когда тестовый период закончится, площадка начнет работать без ограничений.

Также представители биржи сообщали, что будет увеличено количество способов ввода-вывода средств и уменьшены комиссии. Коды BTC-e останутся, но трансформируются в более современные платежные инструменты, сообщали представители биржи.

В июле текущего года серверы ФБР изъяло BTC-e по делу об отмывании денег, счета биржи арестовали. Это совпало по времени с задержанием в Греции гражданина России Александра Винника, которого в США обвиняют в легализации $4 млрд через BTC-e. Представители биржи утверждают, что не связаны с Винником.