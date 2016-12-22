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Дело о нападении на главу штаба Навального завели по статье «хулиганство»
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Дело о нападении на главу штаба Навального завели по статье «хулиганство»
Общество, 09:48
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Дело о нападении на главу штаба Навального завели по статье «хулиганство»
Полиция завела уголовное дело по статье «хулигантство» после нападения на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина. Накануне неизвестный ударил его сзади стальной трубой по голове
Николай Ляскин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения в столице на координатора московского предвыборного штаба Алексея Навального Николая Ляскина, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе московского главка полиции.

Информация о нападении на гражданина 1982 года рождения около дома № 60 на улице Гиляровского поступила 15 сентября, говорится в сообщении на сайте МВД. По результатам проверки завели уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство), добавили в ведомстве. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В МВД отметили, что пострадавший был доставлен в медучреждение, после оказания помощи его отпустили. Ляскин на своей странице в Twitter cообщил, что у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. «Сотрясение мозга. Ушиб и ссадина мягких тканей затылочной области», — написал он.

Нападение на Николая Ляскина произошло накануне вечером, 15 сентября. Он рассказал, что неизвестный подошел к нему сзади и несколько раз ударил его железной трубой.

Ляскин уточнил, что злоумышленник ударил его по голове чуть правее затылка, после чего еще было несколько ударов вскользь. «Если попало бы в затылок, то убил бы наотмашь», — подчеркнул он. Неизвестный скрылся. По словам Ляскина, нападавший был одет в спортивную форму, на голове был капюшон. «Он кинул в нас трубу и убежал. Оказалось, что это стальная труба завернутая в газету», — сказал глава московского штаба Навального. Разглядеть лицо неизвестного он не смог.

Автор: Анна Рудяк.
Теги: уголовное дело , Алексей Навальный , Николай Ляскин
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