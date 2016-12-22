Дело о нападении на главу штаба Навального завели по статье «хулиганство»

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения в столице на координатора московского предвыборного штаба Алексея Навального Николая Ляскина, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе московского главка полиции.
Информация о нападении на гражданина 1982 года рождения около дома № 60 на улице Гиляровского поступила 15 сентября, говорится в сообщении на сайте МВД. По результатам проверки завели уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство), добавили в ведомстве. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В МВД отметили, что пострадавший был доставлен в медучреждение, после оказания помощи его отпустили. Ляскин на своей странице в Twitter cообщил, что у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. «Сотрясение мозга. Ушиб и ссадина мягких тканей затылочной области», — написал он.
Нападение на Николая Ляскина произошло накануне вечером, 15 сентября. Он рассказал, что неизвестный подошел к нему сзади и несколько раз ударил его железной трубой.
Ляскин уточнил, что злоумышленник ударил его по голове чуть правее затылка, после чего еще было несколько ударов вскользь. «Если попало бы в затылок, то убил бы наотмашь», — подчеркнул он. Неизвестный скрылся. По словам Ляскина, нападавший был одет в спортивную форму, на голове был капюшон. «Он кинул в нас трубу и убежал. Оказалось, что это стальная труба завернутая в газету», — сказал глава московского штаба Навального. Разглядеть лицо неизвестного он не смог.