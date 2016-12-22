Биржа криптовалют BTC-e заработала на новой площадке

Дело о нападении на главу штаба Навального завели по статье «хулиганство»

Адвокат арестованного замглавы ФСИН рассказал о подделках в его коллекции

Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей

На Ямайке умерла старейшая жительница Земли

При пожаре в доме престарелых в Ивановской области погибли два человека

В Москве сошли с рельсов семь вагонов с металлом

О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности

США засекретили «катастрофу российского Су-27» на испытаниях в Неваде

Правительство утвердило стратегию развития янтарной отрасли до 2025 года

Небензя усомнился в готовности Москвы поддержать реформу ООН по Трампу

Тропический шторм «Норма» усилился до урагана

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Меркель оценила предложение Путина о миротворцах в Донбассе

Equifax сообщила об увольнении двух сотрудников после кибератак

В США арестовали 13 протестующих против оправдания убийцы афроамериканца

Меркель выступила за продление контроля на внутренних границах ЕС

В полиции сообщили о гибели двух детей при пожаре в лагере в Одессе

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В результате ДТП на юго-востоке Чехии пострадал глава чешского МИД

Михалков возложил ответственность за скандал с «Матильдой» на Фонд кино

Мединский назвал «нехарактерным» наличие фундаменталистов в православии

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В метро Лондона полиция задержала вооруженного ножом мужчину

Умер сыгравший в фильме «Чужой» американский актер

Ким Чен Ын заявил о скором завершении формирования ядерных сил КНДР

В сирийском Акербате уничтожили около 3 тыс. объектов инфраструктуры ИГ

ЦБ спрогнозировал замедление роста зарплат из-за притока мигрантов

Пентагон заявил о задержании воевавшего за ИГ гражданина США в Сирии

В Ивановской области в доме престарелых произошел пожар