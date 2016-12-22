Правительство утвердило стратегию развития янтарной отрасли до 2025 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии развития янтарной отрасли до 2025 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Стратегия предусматривает увеличение добычи сырья, производство переработки янтаря, занятость в сфере его переработки, а также число функционирующих туристических и культурных объектов, которые связаны с янтарем, говорится в документе.

Ожидается, что утвержденная стратегия позволит увеличить переработку янтарного сырья в России, повысить экспортные возможности предприятий отрасли, а также создать условия для технологической модернизации этих предприятий.

Согласно документу, стратегию планируется реализовать в два этапа. ​На первом этапе, который наметили на период с 2017 по 2018 годы, планируется решить «задачи по сохранению потенциала отрасли и снижению негативного влияния неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры». Для этого предусмотрена господдержка.

Второй этап запланирован на 2019–2025 годы. «Предполагается достижение уровня стран — лидеров по показателям выпуска готовой продукции и создаваемой добавленной стоимости при переработке янтарного сырья», — отмечается в документе.