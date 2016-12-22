Equifax сообщила об увольнении двух сотрудников после кибератак

Бюро кредитных историй Equifax уволило двух старших сотрудников — руководителей службы информации и безопасности — после кибератак, во время которых были взломаны личные данные около 143 млн граждан США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте бюро.

«Компания объявила о том, что руководитель службы информации и руководитель службы безопасности уходят в отставку» — указывается в заявлении. На их места уже назначены временно исполняющие обязанности. По данным телеканала CNN, речь идет о Сюзан Молдин и Дэйве Уэббе.

Equifax 8 сентября сообщила о том, что в результате кибератак в период с мая по июль 2017 года хакеры получили доступ к персональным данным около 143 миллионов американцев. Злоумышленники заполучили данные кредитных карт около 209 тыс. человек и к документам еще 182 тыс. человек.

Также им стали доступны номера социального страхования, даты рождения пользователей, адреса и номера водительских удостоверений. Кроме того, хакеры получили доступ к данным жителей Великобритании и Канады. Взлом данных произошел из-за того, что хакеры смогли использовать лазейку в системе безопасности приложения компании на сайте удостоверений.

Глава компании Ричард Смит принес извинения своим клиентам. Расследование этого инцидента продолжается, компания тесно сотрудничает с Федеральным бюро расследований (ФБР).