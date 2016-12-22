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В США арестовали 13 протестующих против оправдания убийцы афроамериканца
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В США арестовали 13 протестующих против оправдания убийцы афроамериканца
Общество, 05:29
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В США арестовали 13 протестующих против оправдания убийцы афроамериканца

На акции протеста против оправдания экс-сотрудника полиции Джейсона Стокли, застрелившего в 2011 году афроамериканца Энтони Ламара Смита, задержали 13 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter управления полиции Сент-Луиса.

«Всего было проведено 13 арестов по различным обвинениям» — указывается в сообщении полиции. «На четверых полицейских совершено нападение. Один из них получил травму руки, ему оказали медицинскую помощь. Еще троим помощь не потребовалась: в одного бросили бутылку с водой, второго сбили с мотоцикла, на третьего наехали на велосипеде» — отмечается в сообщении полиции.

В полиции сообщили, что помимо бутылок с водой, участники акции протеста бросали в полицейских камни. Демонстранты также забрались на полицейский автомобиль и повредили лобовое стекло машины.

По информации газеты St.Louis Post-Dispatch, полиция применила против участников митинга перцовый газ. По данным газеты, протестующие стали собираться на акцию протеста после того, как окружной суд Сент-Луиса вынес Стокли оправдательный приговор.

В 2011 году Стокли со своим напарником попытались задержать Смита, который подозревался в торговле наркотиками. Смит попытался скрыться от полицейских на автомобиле. Во время погони Стокли пять раз выстрелил в Смита, от полученных ранений он скончался на месте. Стокли обвинили в превышении полномочий, в 2013 году он уволился из полиции.

В 2016 году ему предъявили обвинения в убийстве. Прокурор утверждал, что Стокли спланировал убийство Смита, а после его совершения подкинул в машину афроамериканца пистолет. В суде также представили аудиозапись, на которой слышно, что в ходе погони полицейский сказал, что убьет Смита. Стокли настаивал на своей невиновности, а его адвокаты утверждали, что экс-полицейский действовал в рамках самообороны. Судья Тимоти Уилсон счел, что неопровержимых доказательств преднамеренного убийства Смита не было представлено и признал Стокли невиновным.

Теги: США , акция протеста , Убийство , афроамериканец
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