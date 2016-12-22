Меркель выступила за продление контроля на внутренних границах ЕС
Политика, 04:54
0
Меркель выступила за продление контроля на внутренних границах ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление контроля на внутренних границах ЕС на неопределенный срок. Об этом сообщает журнал Stern.
«Пока охрана внешних границ не будет обеспечена так, как мы ее себе представляем, абсолютно правильным решением будет применить дополнительные меры контроля на важных участках внутренних границ» — заявила Меркель.
По ее словам, в разговоре с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером она «четко дала понять, что мы не можем обойтись без пограничного контроля. Меркель отметила, что усиленный контроль на внутренних границах должен применяться «до тех пор, пока это по существу будет необходимо, и пока это невозможно предсказать».Пограничный контроль был введен Германией и Австрией в сентябре 2015 года из-за наплыва мигрантов. Всего в 2015 году в Германию въехало более 1 млн беженцев. В 2016 году их число сократилось до 316 тыс. Вместе с тем, в 2017 году количество мигрантов в ФРГ повысилось до 670 тыс. человек.