Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление контроля на внутренних границах ЕС на неопределенный срок. Об этом сообщает журнал Stern.

«Пока охрана внешних границ не будет обеспечена так, как мы ее себе представляем, абсолютно правильным решением будет применить дополнительные меры контроля на важных участках внутренних границ» — заявила Меркель.

По ее словам, в разговоре с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером она «четко дала понять, что мы не можем обойтись без пограничного контроля. Меркель отметила, что усиленный контроль на внутренних границах должен применяться «до тех пор, пока это по существу будет необходимо, и пока это невозможно предсказать».