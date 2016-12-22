В результате ДТП на юго-востоке Чехии пострадал глава чешского МИД

Министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек получил травму головы в результате ДТП на юго-востоке Чехии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря чешского МИД Ирены Валентовой.

«Он (Заоралек) получил травму головы, но его состояние удовлетворительное» — заявила Валентова.

По данным издания Irozhlas, инцидент произошел возле населенного пункта Леховице в районе Зноймо Южноморавского края Чехии, который расположен возле границы с Австрией.

Как сообщает издание, раненного министра и еще нескольких человек, получивших травмы, доставили вертолетом в больницу города Брно. Как сообщил изданию представитель полиции Южноморавского края Павел Шваба, Заоралек прибыл в регион для проведения предвыборных мероприятий. Министр выезжал с исторического винного фестиваля в Зноймо и попал в ДТП. В настоящий момент полиция выясняет причины происшествия.

Заоралек входит в Чешскую социал-демократическую партию. Парламентские выборы в Чехии назначены на 20-21 октября.