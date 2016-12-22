В метро Лондона полиция задержала вооруженного ножом мужчину

В метро Лондона сотрудники правоохранительных органов задержала вооруженного ножом мужчину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter местной полиции.

«Полицейские Дэйв и Чим задержали мужчину, который ранее был замечен в метро с ножом. Мужчина заявил, что носил нож для самообороны» — указывается в сообщении полиции. Также к сообщению прикреплена фотография ножа в прозрачном футляре. По данным газеты Daily Express, из-за инцидента было остановлено движение поездов между станциями «Хаммерсмит» и «Актон Таун».

В лондонском метро на станции «Парсонс Грин» утром 15 сентября взорвалось самодельное взрывное устройство. Взрыв произошел в «белом контейнере» одного из хвостовых вагонов поезда. В результате взрыва пострадали 22 человека.

В полиции Лондона назвали происшествие терактом. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Мэр Лондона Садик Хан осудил теракт в подземке Лондона. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в связи с терактом уровень террористической угрозы в стране был повышен с «серьезного» до «критического». Она добавила, что патрулированием улиц вместе с полицейскими займутся также британские военнослужащие.