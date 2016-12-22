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В сирийском Акербате уничтожили около 3 тыс. объектов инфраструктуры ИГ
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В сирийском Акербате уничтожили около 3 тыс. объектов инфраструктуры ИГ
Война в Сирии, 01:58
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В сирийском Акербате уничтожили около 3 тыс. объектов инфраструктуры ИГ

Около 3 тыс. объектов инфраструктуры «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) были уничтожены в районе сирийского города Акербата в ходе подготовки наступления на Дейр-эз-Зор. Об этом заявил начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин, сообщает «Интерфакс».

«В результате успешно проведенной наступательной операции поражено 2893 объекта противника, уничтожено 1207 террористов и 132 пункта управления ИГ» — заявил Лапин. Он отметил, что также были уничтожены 49 танков боевиков, 157 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками и более 80 артиллерийских систем малых и крупных калибров.

Лапин также рассказал о новых способах ведения военных действий в ходе освобождения Акербата. «Осуществлялось окружение тремя охватывающими ударами, расчленение группировки противника по частям, разгром и уничтожение остатков боевиков в южных районах города» — подчеркнул он.

Лапин добавил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России также уничтожили три кустарных завода по производству «шахид-танков». По его словам, это танки Т-55 и Т-62, в башни которых террористы устанавливали противотанковые мины и взрывчатку. «На территории Акербатского района это единственный завод. Он работал с 2015 года и был уничтожен 29 августа» — заявил Лапин. Еще два завода были уничтожены в городах Дейр-эз-Зор и Ас-Сухне.

Он отметил, что в Акербате террористы обустроили многоуровневую систему обороны и множество подземных ходов, что затруднило освобождение города. «Подземный город представляет из себя тоннели от 100 до 800 метров, имеющие между собой ходы сообщения, что позволяло боевикам осуществлять переброску резервов с одного участка города на другой» — отметил Лапин. Он подчеркнул, что подземные ходы были обнаружены российскими беспилотниками и затем уничтожены.

В начале сентября Министерство обороны России сообщило о ликвидации «последнего крупного очага сопротивления» боевиков ИГ в центральной части Сирии — тогда сирийские войска президента Башара Асада освободили от террористов Акербат.

В Минобороны подчеркнули, что в операции по освобождению города принимали участие ВКС России. Авиация нанесла удары по опорным пунктам и бронетехнике террористов. Также ВКС России уничтожили артиллерийские позиции боевиков, их пункты управления и узлы связи.
Теги: Сирия , «Исламское государство» , ВКС России
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