Пентагон заявил о задержании воевавшего за ИГ гражданина США в Сирии

В Сирии задержали гражданина США, который воевал на стороне «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны США.

«Министерство обороны на законных основаниях задержало вражеского комбатанта — американского гражданина, который на этой неделе сдался «Сирийским демократическим силам» — заявил пресс-секретарь Пентагона полковник Роб Маннинг. Имя задержанного не называется.

По его словам, представители Сирийских демократических сил передали американского гражданина военнослужащим международной коалиции во главе с США. Он отметил, что с задержанным комбатантом обращаются «гуманно и в соответствии с законодательством США».

По данным Мэннинга, отряды Сирийский демократических сил в настоящий момент ведут бои с боевиками ИГ в долине реки Хабур к северу от города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в начале сентября сообщил президенту Владимиру Путину о деблокировании Дейр-эз-Зора. Российский лидер, в свою очередь, поздравил со «стратегической победой» своего сирийского коллегу Башара Асада и назвал операцию по деблокированию города «важным шагом на пути к освобождению территории Сирии от терроризма».

По данным Минобороны, в освобождении Дейр-эз-Зора также принимали участие военнослужащие Вооруженных сил России. Операцию по деблокированию города велась при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России. Также фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» выпустил крылатые ракеты «Калибр» по позициям террористов на подступах к Дейр-эз-Зору.

Подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) России 14 сентября выпустили семь крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков ИГ к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Видео: Минобороны России / YouTube

Ракеты поразили пункты управления и узлы связи террористов, а также склады вооружения и боеприпасов.