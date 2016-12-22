ФГУП «Охрана» не увидела нарушения порядка в парке «Зарядье»

Структура Росгвардии ФГУП «Охрана» не зафиксировала нарушений порядка посетителями столичного парка Зарядье. Об этом РБК сообщил официальный представитель ФГУП Валерий Грибанкин.

«Мы заступили на объект 4 сентября. За это время сообщений о правонарушениях не поступало» — заявил Грибанкин. По его словам, в парке работают 65 постов охраны, а всего в «Зарядье» задействованы 350 сотрудников ФГУП. Источник РБК в ГУ МВД по Москве также сообщил об отсутствии правонарушений в парке «Зарядье».

Ранее, 14 сентября, начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин заявил, что посетители «Зарядья» за три дня работы парка уничтожили 10 тыс. растений и разбили стеклянный купол.

Он также сообщил, что основной урон растениям и газонам был нанесен в зоне северного ландшафта. По его словам, всего было уничтожено около 30% травянистого покрова парка. Сафиуллин добавил, что посетители выкапывали растения и прятали их в свои сумки.

«Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками. Это осока и занесенная в Красную книгу Москвы калужница болотная» — подчеркнул Сафиуллин.

В свою очередь, руководитель пресс-службы «Зарядья» Карина Горобец заявила, что сотрудники парка не обнаружили хищения растений посетителями. По ее словам, «это какие-то домыслы».

Из-за вандалов руководство «Зарядья» приняло решение изменить режим работы парка. Так, были введены интервалы в 15 минут для входа на территорию парка, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны «Зарядья». Работы по восстановлению инфраструктуры парка стартуют 18 сентября.

«Зарядье» меняет режим (Видео: Телеканал РБК)

Парк «Зарядье» открыли 9 сентября, в день города Москвы. Открытие парка посетил президент Владимир Путин.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, на постройку парка потратили 14 млрд руб. Площадь «Зарядья» составляет 13 га. Парк находится на месте снесенной гостиницы «Россия» между Васильевским спуском, улицей Варварка и Китайгородским проездом.