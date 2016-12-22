ЦБ допустил ускорение инфляции в проводящих ЧМ-2018 регионах

Банк России (ЦБ) допустил временное ускорение инфляции в 2018 году в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на 2018-2020 годы.

«Региональные различия в динамике инфляции будут небольшими. При этом возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 г. в регионах, участвующих в проведении Чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса в данных регионах» — отмечается в проекте Банка России.

В нем также говорится, что темпы роста цен «несколько выше общероссийских» будут наблюдаться в Центральном и Северо-Западном федеральных округах «с более значительной долей в потреблении импортных товаров, которые отличаются более высокой волатильностью цен». «В целом инфляция по федеральным округам будет находиться достаточно близко к целевому уровню» — указывается в проекте ЦБ.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России принял решение убрать горизонт достижения цели по инфляции в стране. «Нашей целью является инфляция вблизи или около 4%. Почему вблизи? Потому что она может колебаться вверх и вниз, вокруг 4%» — отметила Набиуллина. Она подчеркнула, что ранее ЦБ устанавливал конкретный период достижения цели по инфляции, но теперь Банк России установит эту цель в качестве постоянной.

По словам Набиуллиной, инфляция устойчива и находится вблизи 4%. Она отметила, что в августе 2017 года инфляция находилась на уровне 3,3%. В июне инфляция повысилась до 4,4%. «Мы также обсуждали введение числового коридора допустимых колебаний инфляции, но сейчас считаем это нецелесообразным» — заявила Набиуллина. Она добавила, что ЦБ примет корректирующие меры при рисках «существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели».

Набиуллина подчеркнула, что текущий показатель инфляции (9,5%) является историческим минимумом. По ее словам, инфляционные ожидания граждан России все еще достаточно высоки. Набиуллина добавила, что инфляционные ожидания «достаточно быстро» реагируют на цены на продовольствие и валютный курс. «Мы такие колебания отслеживаем, и когда эти колебания будут меньше амплитуды, можно будет сказать, что они заякорены» — сказала Набиуллина.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Футбольные матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.