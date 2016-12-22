В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали 27 рейсов и отменили восемь

В аэропортах Москвы задержали 27 рейсов, еще восемь отменили. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
В столичном аэропорту Домодедово задержали 22 и отменили семь рейсов. В Шереметьево задержали семь авиарейсов. Во Внуково отменен один рейс.
О задержках или отменах авиарейсов в аэропорту Жуковский не сообщается.
В разговоре с РБК пресс-секретарь Домодедово Александр Власов сообщил, что в аэропорту нет задержек. «Аэропорт работает в штатном режиме», — заявила РБК представитель пресс-службы Шереметьево Ядвига Кислицына. «У нас задержек нет», — заявил РБК представитель пресс-службы Внуково Сергей Подольский.
В пресс-службе Московской объединенной электросетевой компании заявили РБК, что в связи с ухудшением погодных условий в Новой Москве есть «незначительные проблемы с электроснабжением». В данное время бригады компании восстанавливают электроснабжение.
«Цифры очень маленькие и меняются поминутно. Основной удар стихии пришелся на восток и запад Новой Москвы. Все повреждения линий найдены, все социально значимые объекты обеспечены электроснабжением», — уточнил собеседник РБК.
Ранее МЧС и Росгидрометцентр сообщали об ухудшении погоды в Московском регионе вечером с 15 на 16 сентября. Согласно прогнозам, в Москве ожидался шквалистый ветер с порывами до 25 м/с и дожди с грозами.
Позже стало известно, что в Москве из-за непогоды упали десятки деревьев, которые травмировали до 15 человек — среди них двое детей.