В Совфеде сравнили бои с террористами в Сирии с битвой за Берлин

В Совете Федерации борьбу с террористами в Сирии сравнили с битвой за Берлин во времена Второй мировой войны. Такие исторические параллели провел зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает Bloomberg.
По мнению Клинцевича, коалиция США и Россия ведут борьбу с террористами в Сирии как союзники во времена Второй мировой. «Это как битва за Берлин, где советские войска маршировали с одной стороны, а союзники — с другой», — заявил Клинцевич. Издание подчеркивает, что зампред имел в виду «этап Второй мировой войны», когда «две сверхдержавы» сражались с одним и тем же нацистским врагом, но также сражались и «за контроль над послевоенной Европой».
Представители стран уже не первый раз сравнивают войну в Сирии с событиями Второй мировой войны. Бывший постпред России при ООН Виталий Чуркин в интервью RT в прошлом году сказал, что вооружённое противостояние в Сирии является «самым крупным военным конфликтом» после Второй мировой войны.
В апреле бывший пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер сравнил Башара Асада с Адольфом Гитлером, говоря о химической атаке в Сирии. В ходе брифинга Спайсер иносказательно заявил: «Если бы у вас был человек, который был бы таким же презренным, как и Гитлер, который даже не опускался до того, чтобы использовать химическое оружие, то вы должны задать себе вопрос, является ли эта страна и этот режим тем, что вы хотите поддерживать». Позднее Спайсер принес свои извинения за эти слова.