Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,93 57,48 EUR Нал. 69,32 68,67 USD Бирж. 57,55 +0,05 EUR Бирж. 68,82 +0,28 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2049,50 -0,13% РТС 1121,01 -0,42% Brent 55,47 +0,34% DJIA 22255,90 +0,24% Nasdaq 6453,26 +0,38% FTSE 7215,47 -1,10%
Вице-спикер Госдумы извинился перед мамой ребенка-инвалида за комментарий
Лента новостей
СМИ сообщили о 15 пострадавших от сильного ветра в Москве 18:51, Общество Спутник и Сатурн: снимки зонда Cassini 18:48, Фотогалерея  Суд в Москве арестовал подозреваемого в нападении с пистолетом подростка 18:44, Общество Минпромторг предложил субсидировать сервисные автоцентры за рубежом 18:34, Бизнес Число пострадавших при теракте в лондонском метро возросло до 22 18:28, Общество Вице-спикер Госдумы извинился перед мамой ребенка-инвалида за комментарий 18:27, Общество В Минкультуры ответили на рекомендацию не показывать «Матильду» в Сургуте 18:24, Общество Кастрюли против санкций: как заработать на школе сыроделия 18:17, Свое дело Сергей Шишкин: «Рабочая атмосфера в команде решает проблемы без надрыва» 18:16, Партнерский материал УЕФА дисквалифицировал Федора Смолова за оскорбление судьи 18:12, Спорт Meduza ответила на обвинение в «перевирании» слов в публикации об Учителе 18:07, Политика NASA показало последние снимки погибшего на Сатурне Cassini 18:07, Технологии и медиа Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 17:54, Партнерский материал Минкомсвязь не увидела проблем с передачей банкам данных о сим-картах 17:47, Технологии и медиа Добыча газа и производство бульдозеров разогнали промышленность России 17:47, Экономика Киносети Сургута заявили о рекомендации властей не показывать «Матильду» 17:41, Политика В Москве из-за сильного ветра пострадали шесть человек 17:41, Общество В ЛНР заявили о задержании подозреваемых в совершении терактов 17:36, Общество Генпрокуратура составила собирательный образ пьяного водителя 17:36, Общество Экс-министра юстиции Украины арестовали по делу о госперевороте 17:30, Политика IIHF начала расследование сдачи матча ЧМ-2017 украинскими хоккеистами 17:29, Спорт РПЦ предложила ввести монополию на слово «православный» в названиях 17:21, Политика Глава правления Тинькофф Банка назвал половину банков мертвыми 17:19, Финансы Расходы Польши на оборону превысят требования НАТО из-за России 17:16, Политика Экземпляр «Русских сказок» Даля 1832 года ушел с молотка за 950 тыс. руб. 17:10, Общество Полицейского отправили под домашний арест из-за взятки в 17 млн руб. 17:06, Общество Как быстро влиться в рабочий коллектив 17:05, Партнерский материал Посольство сообщило об отсутствии раненых россиян при теракте в Лондоне 17:05, Политика
Вице-спикер Госдумы извинился перед мамой ребенка-инвалида за комментарий
Общество, 18:27
0
Вице-спикер Госдумы извинился перед мамой ребенка-инвалида за комментарий

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев извинился перед Эльмирой Кнутсен, мамой девочки-инвалида без рук Василины, за свой комментарий в соцсети. Депутат ранее задался вопросом, зачем таким детям разрешают рождаться, притом что «современная медицина определяет патологию заранее». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Встретился с мамой девочки Василины и принес ей свои извинения», — сообщил он.

Также он пообещал, что в ближайшее время около дома Кнутсен на юго-западе столице установят пандус.

Видеоролик, на котором ребенок, у которого нет рук, ест с помощью ног, опубликовал 11 сентября в Twitter статс-секретарь Центробанка Александр Торшин. «Кто там ноет, что тяжело живет? Посмотрите!» — отметил Торшин.

Лебедев прокомментировал этот пост, задавшись вопросом, «зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее».

Депутат от «Единой России» Сергей Боярский назвал «омерзительной» позицию думского вице-спикера. Лебедев ответил, что «омерзительно, когда такие мучаются, а не живут».

Теги: инвалид , Госдума России , Игорь Лебедев
Главное
Киносети Сургута заявили о рекомендации властей не показывать «Матильду» Политика
Материалы по теме
В Петербурге начали проверку по факту удаления из парка ребенка-инвалида Общество
СК возбудил дело после отказа пустить детей-инвалидов в кафе в Мурманске Общество
В Москве втрое выросло число разрешений на парковку для инвалидов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку