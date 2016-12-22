Вице-спикер Госдумы извинился перед мамой ребенка-инвалида за комментарий

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев извинился перед Эльмирой Кнутсен, мамой девочки-инвалида без рук Василины, за свой комментарий в соцсети. Депутат ранее задался вопросом, зачем таким детям разрешают рождаться, притом что «современная медицина определяет патологию заранее». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Встретился с мамой девочки Василины и принес ей свои извинения», — сообщил он.

Также он пообещал, что в ближайшее время около дома Кнутсен на юго-западе столице установят пандус.

Видеоролик, на котором ребенок, у которого нет рук, ест с помощью ног, опубликовал 11 сентября в Twitter статс-секретарь Центробанка Александр Торшин. «Кто там ноет, что тяжело живет? Посмотрите!» — отметил Торшин.

Лебедев прокомментировал этот пост, задавшись вопросом, «зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее».

Депутат от «Единой России» Сергей Боярский назвал «омерзительной» позицию думского вице-спикера. Лебедев ответил, что «омерзительно, когда такие мучаются, а не живут».