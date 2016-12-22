Число пострадавших при теракте в лондонском метро возросло до 22

Число пострадавших в результате взрыва в вагоне поезда на станции метро «Парсонс Грин» в Лондоне возросло до 22 человек. Об этом сообщает Би-би-си.
Как сообщает корреспондент издания Sky News Марк Уайт, полиция установила личность подозреваемого в совершении теракта.
«Источники в службе безопасности утверждают, что они идентифицировали подозреваемого, участвовавшего в теракте на «Парсонс Грин», с помощью кадров телеканала CCTV», — написал корреспондент.
По данным полиции метрополитена, сотрудники правоохранительных служб эвакуировали людей из зданий в радиусе 50 м от станции метро, где прогремел взрыв. Ранее полиция сообщала о 18 пострадавших в результате взрыва.
Инцидент на «Парсонс Грин» произошел утром 15 сентября. Как сообщало издание Metro, источником взрыва был «белый контейнер», который находился в одном из хвостовых вагонов поезда. По данным газеты, в результате взрыва некоторые пассажиры получили ожоги лица. Reuters писал, что была взорвана самодельная бомба. Произошедшее британская полиция квалифицировала как теракт.