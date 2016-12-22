В Минкультуры ответили на рекомендацию не показывать «Матильду» в Сургуте

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) не имело права рекомендовать кинотеатрам не показывать кинофильм «Матильда». Об этом заявил РБК глава департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслав Тельнов.
«Это их неправомерное решение», — сказал Тельнов, отметив, что региональные власти не имели права давать подобные распоряжения. Он добавил, что выданное фильму прокатное удостоверение действительно на территории всей страны.
В пятницу, 15 сентября, представитель сети кинотеатров «Интеркино» сообщил о получении письма из департамента культуры ХМАО, в котором власти рекомендовали кинотеатрам отказаться от показа «Матильды».
Глава департамента культуры Югры Надежда Казначеева сообщила Znak.com, что «есть позиция Министерства культуры. И мы тоже направили письма в кинотеатры». В чем именно заключается позиция ведомства, она не уточнила, но добавила, что сейчас находится в командировке на встрече и «пока говорить не может».
РБК направил запрос в департамент культуры округа, чтобы уточнить, направляло ли правительство письмо кинотеатрам с рекомендациями не показывать «Матильду».