В Москве из-за сильного ветра пострадали шесть человек

В Москве упавшие из-за сильного ветра деревья травмировали шестерых человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Эту же информацию подтвердил источник «РИА Новости» в экстренных службах.

«Четверо пострадавших направлены в городские больницы, двое от госпитализации отказались», — сказал собеседник «Интерфакса». По его словам, среди пострадавших 10-летний мальчик. По предварительным данным, состояние одного госпитализированного тяжелое.

Позднее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что число пострадавших увеличилось до восьми. Шесть человек были отправлены в больницы, двое от госпитализации отказались.

В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили РБК, что в связи с погодными условиями спасатели работают в усиленном режиме.

Вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Москве и области местами пройдут сильные дожди с грозами, ожидается шквалистый ветер скоростью до 20–25 м/с. В связи с ухудшением погодных условий МЧС объявило экстренное предупреждение в столичном регионе.

Как рассказал РБК глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, к Москве подходит холодный фронт с сильным дождем. Синоптики ожидают, что в регионе «будет обострение», в том числе ре​зкое понижение температуры воздуха.

