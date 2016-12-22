Экс-министра юстиции Украины арестовали по делу о госперевороте

Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович, которого обвиняют в захвате государственной власти путем переворота, арестован на два месяца. Соответствующее решение принял Печерский районный суд. Киева, передает «Укринформ».



«Суд постановил: ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней удовлетворить», — сказала судья Олеся Батрин.

Комментируя решение суда, Лавринович заявил «Украинской правде», что делом против него и экс-президента Виктора Януковича украинские власти хотят продемонстрировать своим гражданам, что борются со старым режимом. Лавринович подчеркивал, ч​​то «ни разу, никогда» не совершал действий, которые нарушали законодательство.

В начале сентября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Янукович и Лавринович стали фигурантами дела о конституционном перевороте, который, по его словам, был совершен в 2010 году. В результате Янукович захватил власть «путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины», сузив роли и полномочия украинского парламента и правительства, утверждал Луценко.

В 2010 году Янукович выиграл президентские выборы. В то время на Украине действовала Конституция 2004 года, которая была принята во время политического кризиса в стране. По проведенной тогда реформе страна должна была перейти от президентско-парламентской формы правления к парламентско-президентской, когда правительство создавало коалицию депутатских фракций, а не президент.

Когда Янукович стал лидером страны, он решил, что реформа в 2004 году была проведена с нарушением, и отменил ее. По украинским законам, изменения в текст Конституции могут быть внесены Верховной радой после соответствующей процедуры.