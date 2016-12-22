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Посольство сообщило об отсутствии раненых россиян при теракте в Лондоне
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Посольство сообщило об отсутствии раненых россиян при теракте в Лондоне
Политика, 17:05
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Посольство сообщило об отсутствии раненых россиян при теракте в Лондоне

Информации о наличии российских граждан среди пострадавших нет, сказали РБК в посольстве России в Лондоне.

«Призываем российских граждан и соотечественников проявлять осторожность и бдительность, избегать мест массового скопления людей, в ближайшее время стараться не пользоваться общественным транспортом без надобности, следовать рекомендациям правоохранительных органов и внимательно следить за оповещениями», — добавили в посольстве.

В сообщении пресс-группы посольства уточняется, что взрыв, прогремевший утром 15 сентября в Лондоне в вагоне поезда на станции метро «Парсонс Грин», квалифицирован властями как террористический акт. «Соответствующие заявления сделаны командованием лондонской полиции и мэром Лондона. Расследованием занимается контртеррористическое подразделение полиции», — пояснили в посольстве.

Как следует из сообщения пресс-группы, по предварительным данным, полученным посольством от британских правоохранительных органов, в результате теракта пострадали 18 человек, всем им оказывается медицинская помощь.

Взрыв на станции Parsons Green в метро Лондона. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Взрыв в вагоне поезда на станции лондонского метро ​«Парсонс Грин» произошел утром в пятницу, 15 сентября. Как сообщало издание Metro, источником взрыва был «белый контейнер», который находился в хвостовых вагонах поезда. По словам корреспондента газеты, в результате взрыва некоторые пассажиры получили ожоги лица. Агентство Reuters со ссылкой на главу контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марка Роули сообщало, что в вагоне лондонского метро была взорвана самодельная бомба.

После инцидента в Лондоне президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что запрет на въезд в США необходимо расширить, усилить и сделать его «более конкретным». Американский президент назвал тех, кто устроил теракт в метро, «слабоумными и безумными людьми», о которых знали британские правоохранительные органы. Американский лидер призвал «действовать на опережение» и поступать с «террористами-неудачниками» более «жестко».

Теги: метро , взрыв , Лондон
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