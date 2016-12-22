Аксенов ответил на призыв Порошенко создать «клуб по деоккупации Крыма»

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил создать «международный клуб друзей по деоккупации Украины», об этом он написал на своей странице в Facebook. Таким образом Аксенов ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко, решившего создать международную организацию «друзей деоккупации Крыма».

Аксенов предложил пригласить в этот клуб представителей Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Он подчеркнул, что Крым — это не «вещь, которую можно перекладывать с места на место». По его словам, именно жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией, поэтому теперь «никто и никогда не сможет заставить народы полуострова изменить это решение».

Политик назвал киевскую власть «международным провокатором», который превратил Украину в «источник русофобии», который «отравляет атмосферу» международных отношений. Он отметил, что все заявления Порошенко стоит рассматривать именно в таком контексте.

Ранее 15 сентября президент Украины заявил, что на Генассамблее ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября, он предложит создать «международную группу друзей деоккупации Крыма», чтобы координировать совместные шаги и действия по «постепенному вытеснению России из Крыма». Порошенко рассказал об этом во время 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Во время ежегодного послания к Верховной раде 7 сентября Порошенко заявил, что нужно «создать условия», чтобы Крым стал для России «неподъемным бременем».

Позже постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что на 72-й сессии Генассамблеи ООН Украина озвучит свои претензии к России.

Крым вошел в состав России 18 марта 201​4 года после референдума, в котором жители полуострова отдали большинство голосов за присоединение к России. Киев не признает Крым частью России и считает его временно оккупированной территорией.