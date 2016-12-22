Столичные власти попросили москвичей не покидать здания

Комплекс городского хозяйства Москвы в связи с ухудшением погодных условий в столице призвал москвичей не покидать помещения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ Москвы.

Москвичей также просят не укрываться под деревьями и временными уличными конструкциями.

В сообщении отмечается, что коммунальные и аварийные службы города были переведены на усиленный режим работы: они готовы оперативно ликвидировать последствия падения деревьев и скопления воды.

В пятницу, 15 сентября, из-за усиления ветра МЧС объявило в столице экстренное предупреждение. По данным ведомства, вечером в пятницу и в ночь на суббот​​у, 16 сентября, порывы ветра в Москве и Подмосковье могут достигать до 20–25 м/с. Кроме того, в столице и в Московской области пройдут сильные дожди с грозами.

Как рассказал РБК глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в пятницу, 15 сентября, скорость ветра достигнет 10–12м/с с отдельными порывами до 25 м/с. Он пояснил, что последняя цифра — это «только расчеты».