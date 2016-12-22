Главу Российского совета по международным делам пропустили в Киев

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что его пропустили в Киев. Об этом он рассказал РБК.



Как сообщалось 15 сентября, Кортунов был приглашен в качестве участника форума Ялтинской европейской стратегии и дискуссии с министром иностранных дел Украины Павлом Климкином. Как рассказал директор РСМД РБК, ранее в страну его не пустили по решению Службы безопасности Украины. Кортунов отметил, что он был депортирован в Ригу.

Как сообщается на сайте форума Ялтинской европейской стратегии, Кортунов был заявлен в качестве участника мероприятия. Директор РСМД заявлен в качестве спикера. Форум проходит в Киеве с 14 по 16 сентября.