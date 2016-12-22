Активиста «Открытой России» оправдали по делу о нежелательной организации

Мировая судья 2-го судебного участка центрального района Калининграда Алена Цветкова оправдала члена движения «Открытая Россия» Якова Григорьева, который обвинялся по административной статье за участие в деятельности нежелательной на территории России организации. Об этом сообщили РБК в пресс-службе движения, основанного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

Григорьева обвиняли в участии в британской Otkrytaya Rossia по статье 20.33 КоАП («осуществление деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России»). Его и еще двух активистов, Петра Зуева и Константина Крейна, задержали во время согласованного митинга против презумпции невиновности полиции и составили протоколы из-за развернутых ими флагов движения «Открытая Россия».

Составивший протокол «участковый Петросян сказал, что Хельсинки находятся в Великобритании и путался в показаниях», отмечал адвокат активистов Сергей Бадамшин. В протоколе «нежелательная» организация была записана как «Отрицательная Россия». Судья Цветкова постановила прекратить производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения.

Генеральная прокуратура признала 26 апреля зарегистрированное в Великобритании движение «Открытая Россия» нежелательным. В ведомстве рассказали РБК, что внесение британского движения в список нежелательных организаций не скажется на работе российской «Открытой России». Однако 21 июня мировой суд в Краснодаре оштрафовал координатора регионального отделения движения Яну Антонову на 15 тыс. руб. по статье о нежелательных организациях за якобы участие в британской Otkrytaya Rossia. А в Туле мировой судья приговорил активиста движения к административному штрафу в 1 тысячу рублей за «осуществление деятельности нежелательной организации» во время всероссийской акции «Надоел».