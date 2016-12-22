В Москве объявили экстренное предупреждение из-за усиления ветра

В столичном регионе объявлено экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, которые ожидаются в ближайшие часы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве со ссылкой на синоптиков Росгидрометцентра.

Вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Москве и области местами пройдут сильные дожди с грозами, ожидается шквалистый ветер скоростью до 20-25 м/с.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил РБК, что скорость ветра 15 сентября будет достигать 10-12м/с, с отдельными порывами до 25 м/с. «Но 25 м/с — это пока все-таки только расчеты, но действительно подходит холодный фронт с сильным дождем. Рассчитываем, что будет обострение и резко понизится температура. Какие последствия это вызовет, лучше узнать у МЧС», — уточнил Вильфанд.

Ранее об ухудшении погоды в Москве РБК предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что виной всему надвигающийся на регион холодный атмосферный фронт. По его словам, непогода может привести к падению деревьев.

По данным Росгидрометцентра, в Москве 15 сентября будет 20-22 градусов тепла.