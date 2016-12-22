Сбербанк обнаружил более 1,3 тыс. вирусных сайтов за 2017 год

Служба кибербезопасности Сбербанка с начала 2017 года обнаружила свыше 600 доменов, использовавшихся для фишинговых атак, и более 1,3 тыс. сайтов, распространявших вирусы, говорится на сайте Сбербанка.

«Было выявлено и закрыто свыше 600 доменных имен, использовавшихся для фишинговых атак, около 200 мошеннических площадок и более 1300 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение», — сказано в сообщении.

Согласно информации Сбербанка, уже давно главной целью для кибермошенников стали финансовые сервисы, в частности онлайн-банки.​

В кредитной организации предупреждают, что, как правило, мошенники отправляют жертвам сообщение заманчивого, или, наоборот, пугающего содержания с предложением либо направить свои персональные данные (логины, пароли банковских карт), либо перейти по ссылке на сайт, где опять же требуется ввести свои данные. «Более 48% интернет-пользователей, получающих фишинговые письма, откликаются на них и становятся жертвами преступников», — отмечают в Сбербанке.

В середине июля российские банки рассказали о работе над новыми способами расширения возможных удаленных операций и защиты клиентов от злоумышленников, которые крадут деньги с банковских карт. В том числе банки рассматривают возможность идентификации клиентов по селфи, гол​осу и рисунку ладони.