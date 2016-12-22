Мэр Лондона осудил теракт в метро

Мэр Лондона Садик Хан осудил теракт, который произошел в метрополитене города на станции «Парсонс Грин». Об этом Хан написал на своей странице в Facebook.

«Наш город полностью осуждает отвратительных людей, которые пытаются устроить террор, чтобы навредить нам и разрушить наш образ жизни», — написал он. «Лондон доказывает снова и снова, что терроризм никогда не сможет запугать или победить нас», — подчеркнул мэр.

Хан добавил, что поддерживает тесные контакты с сотрудниками лондонской полиции, транспорта и аварийными службами, которые отвечают за действия на месте происшествия и за ходом расследования. «Я призываю всех лондонцев оставаться спокойными и бдительными», — заключил он.

Взрыв в лондонском метро прогремел утром в пятницу, 15 сентября. Полиция города назвала случившееся терактом. Как сообщала газета Metro, взорвался белый контейнер, который находился в задней части состава. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули заявил, что бомба была самодельной.

В результате происшествия несколько человек получили ожоги лица. Как сообщили в службе скорой помощи Лондона, в больницы после происшествия обратились 18 человек. По словам медиков, травмы пострадавших не угрожают их жизни.