Мэр Лондона осудил теракт в метро

Мэр Лондона Садик Хан осудил теракт, который произошел в метрополитене города на станции «Парсонс Грин». Об этом Хан написал на своей странице в Facebook.
«Наш город полностью осуждает отвратительных людей, которые пытаются устроить террор, чтобы навредить нам и разрушить наш образ жизни», — написал он. «Лондон доказывает снова и снова, что терроризм никогда не сможет запугать или победить нас», — подчеркнул мэр.
Хан добавил, что поддерживает тесные контакты с сотрудниками лондонской полиции, транспорта и аварийными службами, которые отвечают за действия на месте происшествия и за ходом расследования. «Я призываю всех лондонцев оставаться спокойными и бдительными», — заключил он.
Взрыв в лондонском метро прогремел утром в пятницу, 15 сентября. Полиция города назвала случившееся терактом. Как сообщала газета Metro, взорвался белый контейнер, который находился в задней части состава. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули заявил, что бомба была самодельной.
В результате происшествия несколько человек получили ожоги лица. Как сообщили в службе скорой помощи Лондона, в больницы после происшествия обратились 18 человек. По словам медиков, травмы пострадавших не угрожают их жизни.
11 марта 2004 года в Мадриде в четырех поездах были взорваны девять взрывных устройств. Первоначально ответственность возложили на организацию баскских сепаратистов ЭТА. Позже было установлено, что взрывы — дело рук исламистов «Аль-Каиды», а дата была выбрана неслучайно — ровно через 911 дней после терактов в США 11 сентября 2001 года (9/11). Во время взрывов погиб 191 человек. 192-й жертвой стал боец спецназа, погибший при штурме квартиры, где скрывались террористы. Семь участников теракта, отказавшихся сдаться полиции, покончили с собой в Леганесе (пригород Мадрида). Еще 19 сообщников были приговорены в 2007 году к различным срокам заключения.
7 июля 2005 года в центре Лондона четыре смертника привели в действие находившиеся в их рюкзаках взрывные устройства. Три бомбы были взорваны в метро, еще одна — в автобусе. Погибли 52 человека. По итогам расследования было установлено, что трое из четверых террористов ранее посещали Пакистан, где могли встречаться с представителями «Аль-Каиды».
2 марта 2011 года в аэропорту Франкфурта-на-Майне 21-летний косовар Арид Ука открыл стрельбу по автобусу с американскими солдатами. В результате нападения два человека погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Ука был задержан практически сразу после нападения. Отец подозреваемого позднее отметил, что они переехали в Германию много лет назад и его сын вырос в этой стране. Нападавшего приговорили к пожизненному сроку.
11 апреля 2011 года в час пик на станции метро «Октябрьская» в Минске прогремел взрыв, в результате которого погибли 15 и получили ранения более 200 человек. Менее чем через два дня после случившегося президент республики Александр Лукашенко сообщил, что дело о взрыве в столичном метро «раскрыто по горячим следам». В его организации обвинили двух граждан Белоруссии — Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Они также были признаны виновными во взрывах в Витебске (2005 год) и взрыве в Минске на праздновании Дня независимости (2008 год). Были приговорены к смертной казни. Наказание приведено в исполнение в 2012 году.
Два взрыва в аэропорту и один взрыв на станции метро «Маэльбек» прогремели в Брюсселе 22 марта 2016 года. По версии следствия, теракт в аэропорту устроили Брахим аль-Бакрауи и Наджим Лаашрауи. Взрыв в метро, по информации властей, совершил брат Брахима аль-Бакрауи Халид. Жертвами взрывов стали 32 человека, еще около 340 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
20 июня 2017 года в здании вокзала Брюсселя прогремел взрыв, в результате которого никто не пострадал. Исполнителя теракта сразу же после взрыва нейтрализовали военные, которые в то время находились в здании вокзала. В мужчину выстрелили из табельного оружия и ранили. Позже в прокуратуре заявили, что он умер.