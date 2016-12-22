Агент Овечкина прокомментировал слова Рогозина о «заблудшем» хоккеисте

Вице-премьер Дмитрий Рогозин высказал мнение, что он «не погружен в спортивную тематику». Так агент российского и американского хоккеиста Александра Овечкина Глеб Чистяков прокомментировал слова Рогозина, назвавшего хоккеиста «заблудшим».

«Дмитрий Олегович [Рогозин] не погружен в спортивную тематику. Ему все-таки ближе ВПК (военно-промышленный комплекс), и он не знает всех нюансов и подводных камней», — сказал он. «Поэтому мы ни в коей мере не осуждаем его за этот комментарий, ведь это его личное мнение», — подчеркнул Чистяков.

Дмитрий Рогозин назвал Александра Овечкина «заблудшим» из-за того, что он отказался от участия в Олимпиаде 2018 года в Южной Корее. «Хотел бы играть за национальную сборную, нашел бы способ», — заявил Рогозин. Он подчеркнул, что адвокаты хоккеисту не нужны. «Пусть сам решает, что для него важно, а что — нет», — говорил он.

Об отказе от участия в зимней Олимпиаде 2018 года Овечкин заявил 15 сентября. Он объяснил это тем, что ​Международная федерация хоккея (IIHF) не допускает хоккеистов Национальной хоккейной лиги США (НХЛ) к участию в Играх.

Хоккеист подчеркнул, что раньше у игроков НХЛ не было выбора между хоккейным клубом и своей страной на международных соревнованиях, спортсмены «не должны находиться в ситуации подобного выбора». Он добавил, что разочарован из-за такой позиции Международного олимпийского комитета (МОК), НХЛ и IIHF: это «нечестно по отношению ко всем игрокам НХЛ, которые имеют шанс выиграть Олимпиаду для своей страны».

«Я все еще надеюсь выиграть золото для моей страны. Я надеюсь, что ситуация изменится и все мы [игроки НХЛ] получим шанс участвовать в Олимпиаде 2022 года», — подчеркнул спортсмен.



В апреле Национальная хоккейная лига заявила, что не станет приостанавливать свой чемпионат во время Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. При этом Александр Овечкин говорил, что все равно примет в них участие. Однако позже глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что хоккеист не будет участвовать в играх, и ему придется с этим смириться.