СК начал проверку по факту избиения школьницы в столичном районе Митино

Следователи начали проверку по факту избиения тремя несовершеннолетними 13-летней школьницы в столичном районе Митино. Еще одна несовершеннолетняя снимала драку на видео, которое позже было опубликовано в соцсети. Об этом сообщила представитель управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, конфликт между подростками произошел 11 сентября в сквере около дома на улице Барышиха. Пострадавшую девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

В данное время следователи опрашивают участников и очевидцев конфликта. Для определения тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшей будет проводиться судмедэкспертиза.