СК начал проверку по факту избиения школьницы в столичном районе Митино
Общество, 13:40
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СК начал проверку по факту избиения школьницы в столичном районе Митино
Следователи начали проверку по факту избиения тремя несовершеннолетними 13-летней школьницы в столичном районе Митино. Еще одна несовершеннолетняя снимала драку на видео, которое позже было опубликовано в соцсети. Об этом сообщила представитель управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, конфликт между подростками произошел 11 сентября в сквере около дома на улице Барышиха. Пострадавшую девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести, ей оказали необходимую медицинскую помощь.
В данное время следователи опрашивают участников и очевидцев конфликта. Для определения тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшей будет проводиться судмедэкспертиза.