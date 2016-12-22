Лаврова попросили вмешаться в ситуацию с лишением посольства США парковки

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой обратить внимание на ситуацию с отобранной парковкой у посольства США в Москве. Об этом депутат сообщил РБК.

«Департамент транспорта никогда не просчитывал политические и социальные риски, и здесь они еще не просчитали геополитические риски. Оправдание таких действий тем, что они сделали общедоступными несколько парковочных мест, потому что в городе страшный дефицит с парковочными местами, выглядит как желание откреститься и оправдать свой непродуманный шаг», — подчеркнул парламентарий.

По словам Нилова, действия департамента транспорта уже приводят к тому, что возникают «определенные проблемы c точки зрения развития деловых отношений». Как заметил депутат, мировое сообщество может воспринять подобный поступок со стороны Москвы как «очень мелкий неуклюжий шаг, чтобы как-то уколоть США».

14 сентября консульства США в России лишили парковочных мест. Парковки для персонала американских диппредставительств были убраны в Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Также была ликвидирована парковка у здания американского посольства в Москве. Столичные власти объяснили свои действия нехваткой парковочных мест в центре города.

В Госдепе данные меры российских властей не сочли местью и пообещали не принимать ответных шагов на действия российских властей. Тем не менее, там намерены обсудить эту проблему с российскими властями.

О том, что американские диппредставительства в России планируют лишить автостоянок, «Коммерсантъ» сообщил 11 сентября со ссылкой на дипломатические источники. В частности, по информации издания, обсуждалась ликвидация специальных парковочных мест для персонала Госдепартамента, поскольку у российских дипломатов в США таких привилегий нет.