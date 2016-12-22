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Mercedes отзовет более 8 тыс. автомобилей в России
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Mercedes отзовет более 8 тыс. автомобилей в России
Бизнес, 14:05
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Mercedes отзовет более 8 тыс. автомобилей в России

Официальное представительство Mercedes «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России более 8,4 тыс. автомобилей классов GLE, GLE купе и классов E, С, GLС-и S. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва 8346 автомобилей GLE, GLE купе и Е-классов, реализованных с 2015 года по 2016 год, является негерметичное штекерное соединение на электроусилителе рулевого управления. На данных машинах будет заменено проблемное соединение.

Отозваны также будут 58 автомобилей Mercedes С, GLС и S- классов, которые были реализованы с 2016 года по 2017 год. «Причиной отзыва является возможное несоответствие спецификации соотношения рабочих веществ в определенных пиропатронах натяжителя ремня безопасности», — говорится в сообщении Росстандарта. Уточняется, что на транспортных средствах заменят передний левый натяжитель ремня безопасности.

Владельцам автомобилей, которые подлежат отзыву, будет прислано сообщение с просьбой доставить свой автомобиль в один из дилерских центров для ремонта. Все работы будут проведены бесплатно.

В марте сообщалось, что немецкий автомобильный концерн Daimler объявил об отзыве по всему миру 1 млн новых моделей Mercedes-Benz из-за риска воспламенения предохранителей. В компании заявили, что был зафиксирован 51 случай возгорания. В результате ЧП никто не пострадал.

Теги: отзыв автомобилей , Mercedes , Автомобили
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