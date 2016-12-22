Трамп рассказал о незнании о существовании ураганов пятой категории

Президент США Дональд Трамп не знал о существовании ураганов пятой категории, об этом он рассказал журналистам во время своего визита во Флориду, где он встречался с пострадавшими от урагана «Ирма», пишет издание The Hill.

«Я даже не знал, что существует пятая категория», — сказал он.

Мощность урагана «Ирма» в течение трех дней и трех часов достигала уровня, который присущ ураганам пятой категории. Прежде, чем дойти до Флориды «Ирма» бушевала в районе Карибского бассейна. «Это было тяжелое время для Флориды», — сказал Трамп, добавив, что его администрация, занимаясь вопросами ликвидации последствий урагана, выполнила работу «на пять с плюсом».

«Ирма» — один из самых сильных ураганов последнего десятилетия из тех, что бушевали в Атлантике. Он обрушился на Карибы в начале сентября, затем начал сдвигаться в сторону юго-востока Флориды и настиг Майами. Власти эвакуировали людей.

В результате сильных ливней центр города оказался почти полностью затопленным. Сильный ветер повалил деревья, которые заблокировали проезд по улицам. Ветер также обрушил три строительных крана, два из которых находились в самом городе. Кроме того ураган «Ирма» вызвал перебои с электричеством — более 3 млн человек временно остались без света.

Во вторник, 12 сентября, ураган с уровня тропического циклона ослаб до уровня тропической депрессии.

Ущерб, полученный США от урагана «Ирма» и прошедшего перед ним урагана «Харви», по оценкам американских экспертов, составила $290 млрд. По оценкам президента консультационной компании AccuWeather Джоэла Майерса, в этом году ущерб от ураганов станет «рекордным».