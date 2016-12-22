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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы
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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы
Общество, 13:06
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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

В Москве в ближайшие часы ожидаются ​сильный ветер, дожди и грозы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода идет на ухудшение. Надвигается холодный атмосферный фронт. Ветер достаточно плотный», — сказал он. «После 15–16 часов пойдет гряда мощных кучево-дождевых облаков — ливни, грозы и шквалистое усиление ветра до 16–21 м/с», — добавил Тишковец.

Он отметил, что непогода может привести к падению деревьев. «Это не тот ветер, на который не стоит обращать внимания», — подчеркнул специалист.

По информации Росгидрометцентра, 15 сентября температура воздуха в столице составит плюс 20–22 градусов.

Ранее 15 сентября заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил РБК, что температура воздуха в Москве в выходные будет выше климатической нормы. Днем 16 и 17 сентября воздух прогреется до плюс 18–20 градусов. Он отметил, что в эти дни ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь.

По словам Цыганкова, в понедельник, 18 сентября, произойдет скачок температуры до плюс 24 градусов. В последующие дни, по прогнозам синоптикам, температура снизится до плюс 20 градусов.

Теги: Москва , «Фобос» , Погода , Евгений Тишковец
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