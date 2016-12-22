В ДНР назвали «очень важной» гумпомощь со стороны России

Гуманитарная помощь со стороны России «очень важна на современном этапе» для ДНР. Сейчас в самопровозглашенной республике восстанавливается промышленное производство на предприятиях, перешедших под внешнее управление, заявил РБК депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг.

«К концу [2017] года практически все они [предприятия] выйдут на объемы 2016 года, поэтому нам более актуальна сейчас поддержка со стороны российского бизнеса именно в этом крупном сегменте экономики ДНР для пополнения бюджета, в перспективе — увеличения социальных выплат населению», — пояснил Бриг.

Но депутат добавил, что официальной информации по поводу отказа России от «гуманитарной поддержки» Донбасса он не получал. «Поэтому непонятно, в какой части это касается ДНР и касается ли вообще», — заявил Бриг.

Правительство России поручило Минфину исключить из проекта бюджета расходы на гумпомощь «отдельных территорий», сообщал ранее РБК. Как пояснили федеральный чиновник и близкие к Кремлю источники, под такими территориями «вероятнее всего» подразумеваются ДНР и ЛНР.

Деньги, которые предполагалось выделить на гумпомощь Донбассу, могут пойти на развитие инфраструктуры в Калининграде и Крыму. В 2018–2020 годах правительству нужно профинансировать 85 млрд руб. расходов на эти регионы.

Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник заявил РБК, что отказ Москвы от поставки гуманитарной помощи «трагедией являться не должен».