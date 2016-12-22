В США самолет American Eagle Airlines столкнулся с буксиром в аэропорту
Общество, 12:39
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В США самолет American Eagle Airlines столкнулся с буксиром в аэропорту
В США в аэропорту Шарлотт Дуглас в Северной Каролине самолет авиакомпании American Eagle Airlines столкнулся с буксиром, сообщает портал Airlive.
В результате случившегося пострадал водитель буксира, его госпитализировали, отмечает портал. В авиакомпании сообщили, что борт в аэропорт Шарлотт Дуглас прибыл из Чарльстона. Самолет столкнулся с буксиром во время руления к месту стоянки, уточнили в American Eagle Airlines.
На борту лайнера находились 34 человека — 31 пассажир и три члена экипажа, никто из них не пострадал.