Посольство России в Лондоне прокомментировало взрыв в метро

Посольство России в Лондоне заявило, что его проинформировали о взрыве в метро на станции «Парсонс Грин», сообщили РБК в пресс-группе дипмиссии.

Мы «в курсе инцидента», сказали в посольстве. «В полицию направлен запрос, есть ли среди пострадавших граждане России», — добавили в пресс-группе.

Взрыв в метрополитене Лондона на станции «Парсонс Грин»​ прогремел утром 15 сентября. Как отмечала газета Metro, в результате случившегося несколько человек получили ожоги лица. По информации издания, взорвался «белый контейнер», который находился в «задней части» состава. Поезд, в вагоне которого произошел взрыв, был «наполнен дымом». Пассажирам по громкой связи, как пишет Metro, сказали не покидать «Парсонс Грин» до эвакуации. Из-за этого на станции возникли паника и давка.



Пресс-секретарь корпорации Transport for London, которая является функциональным подразделением администрации города, рассказала изданию, что движение между станциями «Эрлс Корт» и «Уимблдон» на линии «Дистрикт» приостановили из-за «предупреждения о безопасности». На место происшествия прибыли пожарные. К станции «Парсонс Грин» также отправили машины скорой помощи.