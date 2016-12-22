В Британии умер самый старый кот в мире

В Великобритании в возрасте 32 лет умер самый старый кот в мире. Его звали Мускат. Об этом сообщает британское издание Metro.

Кот скончался 29 августа, но известно об этом стало в пятницу, 15 сентября. Как отмечает издание, у кота было всего три зуба, и он больше не выходил на улицу.

Его хозяевами были супруги Лин и Йан Финлай. Кот жил у них на протяжении 27 лет. По их словам, секрет долголетия их питомца заключался в том, что его кормили тунцом, сметаной и жареным цыпленком.

Мускат появился в семье Финлай в 1990 году. Их другой кот Спайс стал приводить Муската в дом. У пары не было детей, поэтому они решили взять еще одного питомца. Когда семья взяла Муската, ветеринары сказали, что ему было пять лет.