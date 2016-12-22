СМИ сообщили о проблемах с шасси при посадке самолета в Шереметьево

В Москве в аэропорту Шереметьево пассажирский самолет не смог приземлиться после первой попытки из-за неисправности шасси. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в четверг, 14 сентября, днем, но известно о нем стало в пятницу, 15 сентября. По данным телеканала, во время посадки у самолета, летевшего рейсом Петербург — Москва, не выпустились шасси. Командир борта решил садиться со второй попытки. В результате самолет «благополучно» приземлился. Причина произошедшего выясняется, отмечает РЕН ТВ.
В аэропорту Шереметьево РБК порекомендовали обратиться за комментарием в пресс-службу «Аэрофлота». РБК направил запрос в авиакомпанию.
Пресс-секретарь ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Николай Ивашов отказался прокомментировать РБК информацию о том, что пилоты самолета «Аэрофлота» только на высоте в 600 м обнаружили, что садятся без шасси.